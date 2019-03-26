إخلاء مباني البلدية في عدة مدن ألمانية بعد تلقي تهديدات

أخلت السلطات الألمانية مباني البلدية في عدد من المدن اليوم الثلاثاء بعد تلقي تهديدات عبر البريد الإلكتروني الليلة الماضية وبعضها يحذر من جود قنابل.

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وكتبت شرطة مدينة أوغسبورغ الجنوبية تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "تلقت مدينة أوغسبورغ تهديدا وجرى إخلاء مبنى البلدية ونحن نتحرى الأمر".

ونشرت الشرطة تغريدات مماثلة في بلدتي نوينكيرشين وكايزرسلاوترن في شرق البلاد وكيمنتس وغوتنغن في غربها.

ونسبت صحيفة "بيلد" إلى جهاز الشرطة قوله إن مستوى التهديد في ألمانيا عموماً لم يتغير.

ويقوم عناصر الشرطة بتمشيط المناطق المحيطة بتلك المباني بحثا عن أجسام مشبوهة، إلا أنهم لم يعثروا على أي شيء بعد. ولا يزال مرسل التهديدات مجهولا.

وأثرت عمليات الإخلاء على حركة السير في بعض المناطق ومن بينها غوتنغين حيث تم تحويل سير السيارات بعيداً عن الشوارع المحيطة بمبنى البلدية. كما تم وقف خدمات بعض قطارات الترامواي والحافلات في أوغسبرغ.

ويأتي هذا التهديد بعد أكثر من 100 رسالة إلكترونية تحمل تهديدات أرسلها على ما يبدو متعاطفون من اليمين المتطرف إلى محامين وسياسيين وصحافيين وحتى إلى نجوم موسيقى.

واحتوت بعض الرسائل الإلكترونية على تهديدات بقنابل وتهديدات بالقتل أو ادعى مرسلوها حيازتهم أسلحة وأسلحة بيولوجية، بحسب ما ذكر الإعلام الألماني. وأكدت الشرطة أنها تحقق في التهديدات.