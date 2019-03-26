بدء محاكمة موظف تركي بالقنصلية الأميركية متهم بالتجسس

من المقرر أن تبدأ محاكمة موظف تركي بالقنصلية الأميركية بإسطنبول متهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة التركية.

ستكون أول جلسة استماع في محاكمة متين توبوز، وهو مترجم وموظف اتصالات تابع لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية بالقنصلية، اليوم الثلاثاء.

وهو يقبع رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة منذ أكتوبر 2017.

توبوز متهم بالصلة برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تحمله الحكومة التركية مسؤولية محاولة انقلاب عام 2016، وهو ما ينفيه غولن.

أدى اعتقال توبوز إلى تعليق التأشيرات المتبادلة بين البلدين لأكثر من شهرين في 2017، وهي إحدى القضايا المثيرة للنزاع التي أدت إلى تصاعد التوترات بين عضوي حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن المتوقع أن تستمر أول جلسة استماع في إسطنبول حتى الخميس.