بعد صفقة "إيرباص" مع الصين.. ماكرون: دلالة ممتازة

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن توقيع الصين في باريس على صفقة لشراء 300 طائرة من شركة "إيرباص" يعد "دلالة ممتازة" تظهر قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

وقال ماكرون، في بيان مشترك مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ بقصر الإليزيه، إن المناقشات استهدفت السعي إلى "شراكة أوروبية - صينية قوية قائمة على قواعد طموحة وصارمة وواضحة"، مؤكداً أن فرنسا والصين تتقاسمان الرؤى إزاء أهمية التصدي لتغير المناخ.

كذلك لفت إلى أنه أثار "مخاوف" بشأن احترام حقوق الإنسان الأساسية في الصين خلال "تبادلات صريحة".

بدوره، أشاد شي بـ"المناقشات المثمرة والودية" مع ماكرون، قائلاً إن بلاده "تولي أهمية كبرى" لعلاقاتها مع أوروبا.

وكانت الصين قد وقعت على صفقة لشراء 300 طائرة من "إيرباص" في وقت سابق الاثنين.

وورد في بيان للرئاسة الفرنسية أن شركة إمدادات الطيران القابضة في الصين طلبت 290 طائرة من طراز "إيه 320" و10 طائرات من طراز "إيه 350" من إيرباص.

وتشير تقديرات إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى قرابة 34 مليار دولار، على الرغم من أن المشترين عادة ما يحصلون على خصم.