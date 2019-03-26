بوتين يلتقي عون اليوم.. والجولان ضمن المباحثات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيناقش قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل مع نظيره اللبناني العماد ميشال عون، في موسكو الثلاثاء.

ووصل عون إلى موسكو الاثنين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "مثل هذه القرارات لها تداعيات سلبية دون شك على التسوية في الشرق الأوسط والجو العام للتسوية السياسية في سوريا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد الرئيس اللبناني أن "اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان يتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وقال عون، أثناء لقائه رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في موسكو الثلاثاء، إن "الأمة العربية تعيش يوماً أسود بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان"، مشيراً إلى أن "هذا القرار يمس المصالح اللبنانية بشكل مباشر أيضاً".

كما شدد على أنه "لا يحق لرئيس دولة أجنبية التصرف بأراضي الغير"، محذراً من أن "ذلك قد ينطوي على تصعيد حدة التوتر في المنطقة".

ووقع ترمب، الاثنين، على إعلان اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها عام 1967 وضمتها عام 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.