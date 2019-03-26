قوات إسرائيلية تقتحم جامعة بيرزيت وتعتقل 3 طلاب

قال مسؤولون في جامعة فلسطينية بالضفة الغربية، إن قوة خاصة من المستعربين في الجيش الإسرائيلي داهمت الحرم الجامعي واعتقلت ثلاثة طلاب.

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وقالت لبنى عبد الهادي، المتحدثة باسم جامعة بيرزيت، إن كوماندوز مسلحين تنكروا في زي سكان محليين، دخلوا إلى الحرم الجامعي صباح اليوم الثلاثاء وأمسكوا بالطلبة، ويعتقد أنهم من نشطاء حماس، أثناء نومهم. ويبدو أن الطلاب كانوا يختبئون في الحرم الجامعي لتجنب الاعتقال.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل تسعة فلسطينيين "مشتبه بهم" في "مداهمات روتينية" خلال الليل في الضفة الغربية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وسبق أن داهمت القوات الإسرائيلية الجامعة في عام 2017، ونهبت مقر اتحاد الطلاب، وصادرت مواد كانت تستخدمها جماعات سياسية.

ووقعت المداهمة في الوقت الذي تبادلت فيه إسرائيل وحركة حماس في غزة النار خلال الليل.