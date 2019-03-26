مجلس الأمن.. إسرائيل لم تلتزم بإيقاف المستوطنات

قال كلمة نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء، إنه عمل وفريقه جاهدين مع مصر لضمان السيطرة على الوضع في غزة، لافتا إلى أننا "نواجه تصعيداً خطيراً في العنف في غزة".

وأضاف أمام جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات القضية الفلسطينية والوضع في غزة، أن إسرائيل لم تلتزم بإيقاف المستوطنات كما ينص قرار مجلس الأمن.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها بحسب القانون الدولي.

وقال إن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين، واتهم الإسرائيليين والفلسطينيين بالقيام بممارسات استفزازية.

وأكد أن قوات أمن حماس بددت المظاهرات ضدها بشكل عنيف، لافتا إلى أن الأيام الأخيرة لم تشهد أي حل لأزمة التمويل.

يأتي ذلك فيما تسود حالة من الحذر والترقب في قطاع غزة مع تجدد القصف المحدود والمتبادل بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال فجر اليوم.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية تحدثت عن تحليق للطيران الإسرائيلي فوق القطاع مع قصف محدود على موقع للفصائل الفلسطينية جنوب غرب القطاع.

وسُمع دوي انفجارات في غزة، إضافة إلى سماع صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة نتيجة لتجدد القصف.

هذه التطورات تأتي بعد وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.