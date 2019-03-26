معتقل كندي سابق في غوانتانامو يستعيد حريته كاملة

أعلن القضاء الكندي، الاثنين، رفع القيود التي كانت مفروضة على حركة المعتقل السابق في غوانتانامو الكندي، عمر خضر، الذي حكم عليه عام 2010 في الولايات المتحدة بالسجن ثماني سنوات، ثم جرى ترحيله إلى بلده، حيث حصل عام 2015 على إطلاق سراح مشروط.

وقالت رئيسة محكمة إدمونتون بولاية ألبرتا (جنوب غرب)، القاضية ماري مورو، إن خضر حصل عام 2015 على إطلاق سراح مرفق بقيود صارمة للغاية، ويجب بالتالي اعتبار الفترة التي قضاها في ظل هذه الظروف بمثابة وقت قضاه داخل السجن.

كما لفتت مورو إلى أن سلوك خضر "المثالي" عزز قناعتها بضرورة رفع كل القيود المفروضة على حركته، بما في ذلك منع السفر.

وكان خضر (32 عاماً) قد أدين عام 2010 أمام محكمة عسكرية أميركية في غوانتانامو بتهمة قتل جندي أميركي بأفغانستان، في عقوبة استأنفها المدان الكندي.

وقال خضر للصحافيين لدى خروجه من المحكمة تعليقاً على استعادته حريته كاملة: "لقد استغرق هذا وقتاً لكنني سعيد بحدوثه".

من جهته، أوضح المحامي نيت وايتلينغ، وكيل الدفاع عن خضر: "لقد ألغيت كل الشروط التي كانت تقيد حريته حتى الآن، فعلى سبيل المثال يمكنه التقدم بطلب للحصول على جواز سفر، ويمكنه التحدث إلى أخته، ويمكنه السفر حول العالم أو في سائر أنحاء كندا دون الحاجة إلى طلب إذن".