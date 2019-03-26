مقتل 4 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل غرب تركيا

لقي أربعة أشخاص حتفهم صباح الثلاثاء، من بينهم رضيع، عندما غرق قارب يقل مهاجرين قبالة ساحل أيفاجيك شمال غرب تركيا، وفق خفر السواحل.



وذكر خفر السواحل التركي أن عملية البحث والإنقاذ أسفرت عن إنقاذ 11 مهاجراً آخرين كانوا على متن القارب. وأظهر تسجيل مصور لرويترز المهاجرين الناجين، وبينهم طفل واحد على الأقل، وهم يُنقلون في وقت لاحق على متن سيارات إسعاف.



وقالت صحيفة حريت نقلاً عن مصادر أمنية إن القارب كان ينقل مهاجرين من إيران وأفغانستان.



وفي عام 2015، أصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسلكون طريق البحر للوصول إلى الاتحاد الأوروبي والذين فر الكثير منهم من الصراع في الشرق الأوسط وإفريقيا. إلا أن تدفق المهاجرين تراجع بشدة بعد إبرام اتفاقية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عام 2016.