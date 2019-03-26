موسكو تبرر إرسال قوات روسية إلى فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن قرار موسكو إرسال خبراء عسكريين إلى كراكاس يراعي القانون الفنزويلي، بعد أن قامت طائرات عسكرية روسية بإنزال جنود ومعدات في هذا البلد في خطوة نددت بها واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان، إن موسكو "تطور تعاونها مع فنزويلا وفقا لتطبيق دقيق لدستور هذا البلد مع الاحترام الكامل لقوانينه".

وأضافت أن "وجود اختصاصيين روس على الأراضي الفنزويلية يخضع لاتفاق بين الحكومتين الروسية والفنزويلية حول التعاون العسكري والتقني تم توقيعه في ايار/مايو 2001".