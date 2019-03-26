هل يتمرد البريطانيون على بريكست؟..هذا آخر استطلاع للرأي

يشير مسؤولون أوروبيون إلى وجود تمرد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في المملكة المتحدة، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى وجود تغيير في الرأي العام البريطاني تجاه البريكست.

وقال غي فيرهوفشتات، منسق بريكست في البرلمان الأوروبي: "إننا نرى في الوقت الحالي تمرداً حقيقياً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" في المملكة المتحدة، حيث وقع أكثر من 5 ملايين شخص على عريضة عبر الإنترنت لإلغاء قرار بريكست وخرج مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وعبّر فيرهوفشتات اليوم الثلاثاء عن تفاؤله بشكل خاص بالتصويت في مجلس العموم والذي انطوى على سيطرة أكبر على عملية بريكست المتوقفة، وبدأ سلسلة من عمليات التصويت هذا الأسبوع والتي يمكن أن تغير مسار مغادرة المملكة المتحدة بشكل كبير.

وصرح فيرهوفشتات قائلاً إنه "من الممكن الآن العمل في بريطانيا نحو تحالف متعدد الأحزاب"، مضيفاً "آمل أن يؤدي ذلك إلى اقتراح يمكن أن تدعمه الأغلبية" في ويستمنستر.

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في سياق آخر، قال أبرز خبير بريطاني في استطلاعات الرأي اليوم، إن آراء الناخبين البريطانيين تغيرت فيما يبدو إزاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بالدرجة التي تجعل تحقيق نتيجة مختلفة في استفتاء آخر على الأمر رهانا مضمونا.

وقال جون كيرتس، الأكاديمي الذي يرصد توجهات الناخبين بما يشمل أكثر من 2500 شخص منذ التصويت عام 2016 لصالح الخروج من التكتل، إن نتائج استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أوضحت أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يعد بالضرورة الموقف الذي يدعمه معظم البريطانيين.

وبعد نحو ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% مقابل 48%، ما زالت البلاد منقسمة بشأن كيفية الخروج من أكبر تكتل تجاري في العالم أو حتى ما إذا كان ينبغي أن يحدث ذلك.

وتضمن المسح الذي أجراه كيرتس ملخصا لنتائج استطلاعات الآراء أوضح أن توجهات الناخبين الشهر الماضي تشير إلى أن 55% مقابل 45% من الناخبين يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال كيرتس إن نتائج استطلاعات الرأي "كافية لإثارة الشكوك بشأن ما إذا كان الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل وجهة نظر أغلب البريطانيين بعد عامين ونصف العام من الاستفتاء الأول".

وتابع: "لكن بالنظر لأوجه الضعف المحتملة في جميع أعمال المسح، فإن ترجيح كفة البقاء كما ورد في بياناتنا ليس كافيا بالدرجة لكي يتأكد الجميع من النتيجة التي يمكن أن تتحقق في أي استفتاء آخر".

وأظهر المسح أن مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومنتقديه يتفقون على أن إدارة عملية الخروج من التكتل لا تسير بشكل جيد.

وقال كيرتس: "كلما استمرت عملية الخروج لفترة أطول أصبح الناخبون أكثر انتقادا وتشاؤما".

وأشار المسح إلى أن 85% الناخبين المؤيدين للبقاء و80% من مؤيدي الخروج أعربوا عن اعتقادهم بأن العملية لا تدار بشكل جيد.