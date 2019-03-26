ماذا فعلت مصر من أجل التهدئة في غزة؟

حصلت مراسلة "العربية" في القاهرة على تفاصيل الجهود المصرية للتهدئة في غزة.

في التفاصيل، أن الوفد الأمني المصري أجرى اتصالات بقيادات حركة حماس، وحثهم على ضرورة ضبط الأوضاع الأمنية ومنع إطلاق الصواريخ.

كما اتصل الوفد الأمني هاتفياً برئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وطالبه بضرورة الالتزام بالهدنة المبرمة.

لكن مصدراً مصرياً قال إن حماس اشترطت توقف إسرائيل عن عمليات استهداف منشآت الحركة ومكاتب القيادات لتتوقف عن إطلاق الصواريخ وإن حماس أكدت أن الصواريخ يتم إطلاقها رداً على التصعيد الإسرائيلي وإنها ملتزمة بأي مبادرات مصرية.

موضوع يهمك أعلنت حركة حماس مساء الاثنين التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، نتيجة تدخل مصري وإثر موجة جديدة من... حماس: نجاح جهود مصر للتهدئة في غزة العرب و العالم

وطالبت مصر قيادات حماس بضرورة التزام الهدوء في قطاع غزة وضرورة التوقف عن أي ملاحقات أمنية تحدث في غزة ووقف أي عمليات اعتقال تحدث، بهدف عودة الهدوء لغزة.

وأفادت المراسلة أن مصر أجرت اتصالات أيضاً بفصائل فلسطينية أخرى للتأكيد على دعم الهدنة بشكل كامل وضرورة الالتزام بها، وأن كافة الفصائل الفلسطينية أبلغت مصر بموافقتها على الهدنة دون أي شروط.

هذا وقد طلبت حماس من مصر التدخل لرفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول مساعدات غذائية للقطاع والمساعدات الطبية، بينما أبلغت مصر إسرائيل بأهمية رفع الحصار عن القطاع وتخفيف الضغوط المفروضة عليه خلال الساعات الماضية.

وسيحدد الوفد الأمني المصري خلال ساعات توقيت عودته إلى غزة، وقد أبلغ الفصائل الفلسطينية أنه سيعود قبل نهاية الأسبوع مع عودة الهدوء.

إلى ذلك، طالبت مصر إسرائيل مجدداً بوقف عمليات القصف وضرورة الالتزام بالهدنة.

وحذرت مصر إسرائيل من أي عمليات استهداف لقيادات حماس "لأن ذلك يشعل الأوضاع في القطاع".

وشكلت مصر غرفة عمليات مباشرة للتواصل "مع كافة أطراف القصف" لوقفه والتواصل مع قيادات حماس وإسرائيل للوصول إلى صيغة اتفاق، بينما تتابع الرئاسة المصرية تطورات الأوضاع في غزة أولاً بأول.