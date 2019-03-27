روسيا تؤكد وصول عناصر من قواتها المسلحة إلى فنزويلا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن عناصر الجيش الروسي الذين وصلوا إلى فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع لهم كل الحق في التواجد هناك.

واتسع الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول كيفية حل الأزمة السياسية في فنزويلا في أعقاب وصول أفراد من الجيش الروسي لدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي أول تعليق لموسكو على نشر قوات روسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في بيان صدر في وقت متأخر، الثلاثاء، إن إرسال روسيا لأفراد من الجيش "يتفق تماما" مع الدستور الفنزويلي واتفاقية ثنائية للتعاون العسكري. ولم تفصح زاخاروفا عن عديد القوات التي أرسلتها روسيا.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسيا مؤقتا بدعم من عشرات الدول.