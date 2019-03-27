مقتل شاب فلسطيني بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية

المصدر: القدس - فرانس برس، أسوشيتد برس

قُتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في مواجهات في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، الأربعاء، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن ساجد مزهر (18 عاما) قضى بعد إصابته بنيران إسرائيلية. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الواقعة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على مزهر بعد إلقاء الحجارة عليهم في وقت مبكر، الأربعاء، خلال مداهمة في مخيم الدهيشة للاجئين بالقرب من بيت لحم.

وأضافت أن شخصين آخرين أصيبا بجروح في الاشتباكات التي تأتي وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية.

ومنذ عام 2015، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 260 فلسطينيا.

وأدان مجلس حقوق الإنسان الدولي قبل أيام استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة المميتة ضد المتظاهرين الفلسطينيين.