أول عملية قرصنة بأعالي البحار.. مهاجرون يختطفون سفينة

كبل أربعة مهاجرين ونقلوا خارج ناقلة نفط اختطفت في البحر بعد أن استعادت القوات الخاصة المالطية السيطرة عليها.

وصلت الناقلة "إل هيبلو 1" إلى مالطا صباح اليوم الخميس تحت حراسة الجيش وعلى متنها أكثر من 100 مهاجر.

أظهرت الصور عناصر من الجيش على ظهر السفينة، بينما كان المهاجرون واقفين في مكان قريب.

يعتقد أن المكبلين الأربعة مشتبه بهم في اختطاف السفينة.

كانت السلطات في مالطا وإيطاليا قالتا إن مهاجرين اختطفوا سفينة الشحن بعد أن أنقذتهم في البحر المتوسط وأجبروا طاقمها على تغيير اتجاهها من ليبيا إلى الشمال نحو أوروبا.

وصف وزير الداخلية الإيطالي ما حدث "بأول عملية قرصنة في أعالي البحار ينفذها مهاجرون".