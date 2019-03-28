الكرملين يرفض دعوة ترمب لانسحاب روسيا من فنزويلا

رفض الكرملين، الخميس، دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لروسيا للانسحاب من فنزويلا وأكد أن ما تقوم به موسكو قانوني، وتم بالاتفاق مع الحكومة الشرعية للبلاد، وفقا لوكالة الإعلام الروسية.



ودعا ترمب، روسيا، الأربعاء، لسحب قواتها من فنزويلا وقال إن "كل الخيارات" مطروحة لتحقيق ذلك. ورفضت موسكو التعليق على تقارير ذكرت أنها نشرت جنودا في فنزويلا.

وندد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، من جهته، بـ"استفزاز" من جانب روسيا. وقال إن "الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى وقف كل دعم إلى نظام (الرئيس نيكولاس) مادورو".

والأحد، وصلت إلى كراكاس طائرتان روسيتان تنقلان نحو مئة عسكري و35 طناً من العتاد، وذلك "في إطار التعاون التقني والعسكري" مع فنزويلا، بحسب ما أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية الرسمية للأنباء.

وشددت موسكو، التي تتهم واشنطن بتدبير "انقلاب" في فنزويلا، على أن لديها حق "تطوير تعاونها مع فنزويلا وفقاً لتطبيق دقيق لدستور هذا البلد مع الاحترام الكامل لقوانينه".