الناتو يمدد لأمينه العام حتى 2022

مدد حلف شمال الأطلسي (ناتو) تفويض أكبر مسؤول مدني به، الأمين العام ينس ستولتنبرغ لعامين آخرين ليبقى رئيس الوزراء النرويجي السابق أحد أكثر رؤساء الناتو شغلا للمنصب.

وقال ستولتنبرغ اليوم الخميس، إنه "تشرف" بالقرار الذي اتخذه أعضاء الناتو التسعة والعشرون، مضيفا "أشكركم على وضع ثقتكم في شخصي".

وتابع قائلا "نواجه تحديات أمنية هي الأكبر في عشرات السنين، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع الحلفاء للتكيف ولتحديث الناتو".

ومن المقرر أن يظل ستولتنبرغ، الذي تولى المنصب عام 2014، أمينا عاما للناتو حتى 30 سبتمبر/أيلول 2022.

وبهذا يعد وزير الخارجية الهولندي الأسبق جوزيف لانس، الذي قضى قرابة 13 عاما أمينا عاما للناتو بداية من العام 1971، الأمين العام الأطول مدة الوحيد قبل ستولتنبرغ.