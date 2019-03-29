إصابة 7 فلسطينيين في احتجاجات على حدود قطاع غزة

أصابت نيران القوات الإسرائيلية سبعة فلسطينيين بالرصاص على حدود القطاع اليوم الجمعة، قبل يوم من مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الأسبوعية التي قتل فيها نحو 200 فلسطيني.

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ورغم قرار منظمي الاحتجاجات في غزة عدم تنظيم مظاهرة كبيرة اليوم، فقد تجمع بعض الفلسطينيين ولكن بأعداد أقل من المعتاد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواجهت مع حوالي 800 متظاهر على الحدود اليوم الجمعة، واستخدمت وسائل تفريق الشغب لإبعادهم عن الحدود.

ووقعت أيضا اشتباكات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، حيث ألقى شبان فلسطينيون القنابل الحارقة في الخليل، كما رشق نحو 150 متظاهرا القوات الإسرائيلية بالحجارة. وردت القوات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.