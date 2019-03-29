المتحدث باسم القمة العربية: سنحاصر إسرائيل بالقانون الدولي

أكد المتحدث باسم القمة العربية محمود الخميري، أن القضية الفلسطينية تنفرد باهتمام كبير، في القمة من قبل القادة العرب.

كما قال في مؤتمر صحافي مساء اليوم الجمعة، إن الدول العربية ستعلن التزامها بالسلام في الشرق الأوسط، وستحاصر إسرائيل بالقانون الدولي، موضحا أن هناك التزامًا واضحًا من الدول العربية بخيار السلام للقضية الفلسطينية.

وقال الخميري إن هناك التزاما من الدول العربية بدعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا.

وأشار الخميري إلى أن هناك تفاعلًا عربيًّا كبيرًا ومشاورات واسعة بشأن الملف السوري، ولا يوجد توافق عربي على عودة سوريا للجامعة، في حين أنه لا توجد أي خلافات أو تباينات عربية بشأن الملف الليبي. وذكر أن الحل بشأن الأزمة السورية بين الدول العربية لم ينضج بعد.