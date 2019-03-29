حماس: وضع جدول زمني للتهدئة مع الاحتلال برعاية مصرية

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه سيتم وضع جداول زمنية لتطبيق التفاهمات مع الاحتلال برعاية مصرية مع بداية الأسبوع المقبل.

كما قال الحية إن الحركة قدمت مجموعة من المطالب لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف: "نحن استمعنا من الأخوة في الوفد المصري إلى جملة هامة وكبيرة من مطالبنا وهي إيجابية، والاحتلال تحت الاختبار لتطبيق وتنفيذ ما استمعنا به من إيجابية".

وأفاد مراسل "العربية" في الأراضي المحتلة بأن الوفد المصري التقى هيئة مسيرات العودة في مكتب رئيس حماس في غزة.

وعقد الوفد المصري الأمني المصري الذي وصل يوم أمس الخميس، إلى قطاع غزة، اجتماعات مكوكية مع الفصائل الفلسطينية، في محاولة لتثبيت تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.