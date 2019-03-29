سيدني.. حركة الطيران تتأثر بعد تصاعد دخان ببرج المراقبة

تأثرت حركة المرور الجوي في سيدني بعد رصد دخان في برج المراقبة، لكن شركة إيرسيرفيسز أستراليا لخدمات الملاحة الجوية قالت إن الطائرات تهبط الآن في المطار وإن العمليات ستستأنف بالكامل قريبا.



وأضافت الشركة في تغريدة على تويتر "برج المراقبة الجوية في سيدني يتعامل الآن مع رحلات الوصول، وتهبط الطائرات وإن كان بمعدل أبطأ. ولا توجد رحلات إقلاع في الوقت الحالي".



وقالت إيرسيرفيسز أستراليا إن خدمات الإطفاء سمحت بعودة العاملين إلى برج المراقبة بعد عملية الإخلاء.