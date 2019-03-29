صور.. الآلاف يشاركون بمراسم تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا

شارك عشرات آلاف الأشخاص وممثّلون عن 59 دولة في مراسم تأبين أُقيمت في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية لضحايا الاعتداء الذي استهدف مسجدين وخلّف 50 قتيلاً.

وحضرت المراسم رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة جاسيندا أرديرن ونظيرها الأسترالي سكوت موريسون.

وفي 15 مارس، ارتكب مهاجم مؤيّد لنظريّة تفوّق العرق الأبيض هجوماً إرهابياً في مسجدين خلال صلاة الجمعة، راح ضحيّتها 50 شخصاً.

وأثار الهجوم صدمةً في هذا البلد المعروف بهدوئه وحفاوته. وما زاد من وطأة الاعتداء أنّ المهاجم صوّره وبثّه مباشرةً على الإنترنت.

وأوقف برينتون تارنت (28 عاماً) بعد دقائق من تنفيذه الاعتداء، ووُجّهت إليه تهمة القتل.

وقالت رئيسة بلدية كرايست تشيرش، ليان دالزيل، إن هذه المجزرة "كانت هجوماً ضدنا جميعاً".

وأضافت: "إن هذه الأفعال المستوحاة من الكراهية كانت تهدف إلى تفريقنا وتمزيقنا. لكن على العكس من ذلك، فإنها وحّدتنا في التعاطف والحب الذي نشعر به تجاه بعضنا البعض، بغض النظر عن أماكن ولادتنا".

ويتحدر الضحايا من بلدان إسلامية عدة.

وبث التلفزيون الوطني مراسم التأبين هذه التي حملت عنوان "نحن متحدون".