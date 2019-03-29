عرب إسرائيل يستعدون للتظاهر في ذكرى يوم الأرض

يحيي العرب في إسرائيل، السبت، الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم الأرض، تخليدا لذكرى 6 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرهم احتجاجا على أمر بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم.

ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل إلى المشاركة في مسيرة مركزية، السبت، في مدينة سخنين في الجليل الأسفل تنطلق الساعة 16،30 (13،30 ت غ) من مركز المدينة.

وكان سكان بلدات سخنين ودير حنا وعرابة في الجليل الأسفل نزلوا إلى الشارع بشكل عفوي في الثلاثين من آذار/مارس 1976 تعبيرا عن غضبهم على أمر بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم في سهل البطوف، وهو من أخصب الأراضي الزراعية. وإثر تدخل الجيش الإسرائيلي لقمع التظاهرة قتل ستة فلسطينيين قبل أن تتراجع إسرائيل عن قرارها بمصادرة الأراضي.

وفي كل عام تنطلق مسيرة مركزية في واحدة من هذه البلدات احتفالا بالذكرى التي باتت تعرف بيوم الأرض.

وتنطلق المسيرة، السبت، تحت عنوان "لمواجهة سياسة التمييز العنصري وسياسة الحرب والاحتلال، خاصة في هذه الأيام التي يشتد فيها العدوان على شعبنا الفلسطيني بالعدوان حربيا على قطاع غزة، وبالحصار الجغرافي والاقتصادي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

بموازاة الاحتفال بيوم الأرض في منطقة الجليل، يحيي الفلسطينيون في قطاع غزة، السبت، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل بتظاهرات حاشدة.