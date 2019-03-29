للمرة الثالثة.. بريكست على طاولة البرلمان اليوم

يترقب البريطانيون تصويتاً ثالثاً للبرلمان اليوم الجمعة، على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس مجلس العموم البريطاني قد أجاز، الخميس، للنواب إجراء تصويت ثالث على اتفاق بريكست.

وقال جون بيركو إن "طلب (التصويت) جديد ومختلف في مضمونه"، وذلك بعدما رفض إجراء تصويت الأسبوع الفائت، معتبراً أن النواب لا يمكنهم النظر مجدداً في نص سبق أن تم رفضه.

وقررت الحكومة ألا تطرح على التصويت الجمعة سوى جزء من الاتفاق هو معاهدة الانسحاب، مع استبعاد الإعلان السياسي حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

وعرض قادة الاتحاد الأوروبي على بريطانيا الأسبوع الماضي تمديد مهلة بريكست حتى 22 أيار/مايو، لكن بشرط أن يصوت البرلمان على الاتفاق قبل نهاية الجمعة وهو التاريخ المحدد في الأصل لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وفي حال، لم يصوت البرلمان، سيكون على ماي أن توضح للقادة الأوروبيين الخطوات التي ستتخذها بريطانيا خلال مهلة لا تتخطى 12 نيسان/إبريل، أو مواجهة احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.