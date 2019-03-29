مقتل 5 لاجئين أفغان في حريق بمبنى مهجور في أنقرة

لقي خمسة عمال أفغان حتفهم، وأصيب 11 غيرهم، إثر حريق اندلع في مبنى مهجور من ثلاثة طوابق في العاصمة التركية أنقرة في الصباح الباكر، اليوم الجمعة.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت لاحق، أن المبنى كان مهجورا وغير مأهول.

من جهته، قال حاكم أنقرة واصب شاهين لوسائل الإعلام الرسمية، إن سبب الحريق لم يحدد بعد.

موضوع يهمك حصلت موفدة "الحدث" إلى الباغوز في سوريا على صور لجوازات سفر عناصر تنظيم "داعش" الأجانب مع عائلاتهم. واللافت فيها جميعاً... شاهد أختام معابر تركيا على جوازات الدواعش سوريا

وأظهرت لقطات من الموقع واجهة المبنى، وقد احترقت وأصبحت سوداء، والنوافذ مهشمة بالمبنى المتضرر أصلاً، بينما انتشرت فرق الإطفاء وأفراد الشرطة وفرق الطوارئ في المكان لفحص الضرر.

وقال بوراك برهان بيكلي، وهو أحد سكان المبنى، إن "لاجئين في أنقرة كانوا يستخدمون المبنى كمأوى ووحدة تخزين لقصاصات ورق يجمعونها ويبيعونها لاحقا". وأضاف أن سبب الحريق في اعتقاده هو صمام كهربائي.

وتابع بيكلي: "هم لاجئون فقراء اتخذوا من بلدنا مأوى بسبب الحرب في أفغانستان". وأضاف: "لماذا يجمع شخصا الورق من القمامة إذا لم يكن السبب هو الفقر؟".

وفرضت السلطات طوقا حول الموقع. وذكرت وكالات أنباء محلية أن عدد الوفيات بسبب الحريق قد يرتفع، وأن السلطات تعمل على تحديد هويات الضحايا.