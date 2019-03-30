ألمانيا.. اعتقال 10 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجوم إرهابي

اعتقلت الشرطة الألمانية 10 أشخاص غرب البلاد للاشتباه في عزمهم القيام بهجوم إرهابي.

وتم احتجاز المشتبه بهم الجمعة والسبت في مدن إسن ودوسلدورف وفوبرتال ومونشنغلادباخ ودويسبورغ وأولم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن متحدث باسم الادعاء العام في دوسلدورف، السبت.

ويشتبه في أن هذه المجموعة لها صلة بتنظيم "داعش"، إما كـ"متعاطفين" معه أو كجماعة منبثقة عنه، كما يشتبه في أنها كانت تخطط للقيام "بعمل خطير من أعمال التخريب العنيفة"، على الرغم من عدم وجود إشارة في الوقت الحالي إلى هدف محدد، وفق المتحدث.

ولم يكن الادعاء العام متأكداً بعد مما إذا كان سيتم رفع دعاوى جنائية ضد كل الذين تم احتجازهم أم لا.

وقال مسؤولون إن أحد المشتبه بهم من طاجيكستان، لكنهم لم يقدموا أي معلومات عن جنسيات الآخرين.