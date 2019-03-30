تركيا.. اعتقال مرشحين من حزب معارض قبل انتخابات محلية

قال حزب موالٍ للأكراد في تركيا إن السلطات احتجزت عدداً من أعضائه، وذلك قبل الانتخابات البلدية التي ستجرى غدا الأحد.

وقال "حزب الشعوب الديمقراطي" في بيان اليوم السبت إن 53 شخصاً احتجزوا في اسطنبول الليلة الماضية. ومن بين المعتقلين مرشحون لانتخابات المجالس البلدية.

وأشار إلى أن الاعتقالات "تمثل تعديا على الحزب من شأنه إفساد شرعية الانتخابات".

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من جهتها، ذكرت وكالة "ديميرورين" التركية للأنباء إن شرطة مكافحة الإرهاب شنت مداهمات متزامنة في عدة مناطق في اسطنبول.

وتتهم الحكومة "حزب الشعوب الديمقراطي" بالصلة بحزب العمال الكردستاني المحظور، ولا يزال 10 نواب و40 رئيس بلدية وآلاف النشطاء في الحزب مسجونين.

وكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلك الاتهامات اليوم السبت، ووصف المنتمين للحزب بأنهم "عشاق الإرهاب".

يذكر أن "حزب الشعوب الديمقراطي" أكد أنه سيخوض الانتخابات من "خلال وسائل قانونية وديمقراطية" لاستعادة مقاعد في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.