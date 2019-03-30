حزب ماكرون يطلق حملته لانتخابات البرلمان الأوروبي

مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتنامي النزعة القومية، أطلق حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المؤيد للاتحاد الأوروبي حملته لانتخابات البرلمان الأوروبي.

يعقد حزب (الجمهورية إلى الأمام) الوسطي وحلفاؤه مؤتمراً سياسياً، اليوم السبت، في ضاحية أوبيرفيليه في باريس. ويطلق هذا التجمع على نفسه اسم (النهضة).

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تكتل النهضة سيكون من بين أكثر التيارات حصدا لأصوات الناخبين في الفرنسيين في انتخابات مايو / أيار، بالإضافة إلى تكتل مارين لوبان (الوطني)، الذي يمثل اليمين المتطرف المناهض للهجرة.

وستقود مؤتمر النهضة اليوم السبت، ناتالي لويسو، التي استقالت هذا الأسبوع من منصب وزير للشؤون الأوروبية في فرنسا لترأس الحملة الانتخابية.

وتزداد الشعبية في بعض دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للسياسيين الذين يرغبون في إعادة الحدود وإعادة التعاون الأوروبي الذي تم بناؤه منذ الحرب العالمية الثانية.

وسوف يشغل الناخبون الفرنسيون 79 مقعدا من مقاعد البرلمان الأوروبي البالغ عددها 705 مقاعد.

ويأمل ماكرون أن تكون رؤيته المؤيدة للاتحاد الأوروبي مصدر إلهام للناخبين خارج حدود فرنسا أيضا.