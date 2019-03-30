عباس: فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن "فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين، وأن الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة".

وقال عباس إن "المعاناة التي عاناها شعبنا على مدار 100 عام والتضحيات التي قدمها لن تذهب هدراً".

وأضاف أن "ذكرى يوم الأرض مناسبة لنجدد العهد لشعبنا على التمسك بالثوابت والحفاظ على المقدرات. وبأننا بصمود شعبنا قادرون على إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده".

وقتل فلسطيني، صباح السبت، بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في القطاع.

وجاء في البيان أن محمد جهاد سعد (20 عاماً) قتل جراء "إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة"، تزامناً مع إحياء الفلسطينيين السبت الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إن سعد كان يتكئ على عكازين إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، واقترب حوالي 200 متر من الحدود عندما أطلق الجنود النار عليه وأصابوه.