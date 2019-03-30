فنزويلا عن الجنود الروس: "لا ينبغي لأحد أن يقلق"

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، الجنرال فلاديمير بادرينو، الجمعة، أنه "لا ينبغي لأحد أن يقلق" حيال مسألة وصول جنود روس إلى فنزويلا.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دعا روسيا إلى مغادرة فنزويلا بُعيد بلوغ التوتر بين الطرفين ذروته إثر إرسال موسكو عسكريين وعتاداً إلى كراكاس.

وسأل بادرينو، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "هل يخفى على أحد أن فنزويلا تقيم تعاوناً تقنياً عسكرياًً (مع روسيا) منذ العام 2001؟ لا ينبغي لأحد أن يقلق. نحن نتعاون ببساطة".

وحطت طائرتا "أنطونوف 124" و"إليوشين 62" روسيّتان في كراكاس قبل أيام.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت الطائرتان تقلان 99 عسكرياً مع 35 طناً من العتاد بقيادة قائد القوات البرية، الجنرال فاسيلي تونكوشوروف.

"لسنا عبيداً"

وتابع الجنرال الفنزويلي، الذي كان يُشارك في افتتاح مركز روسي لتدريب طياري مروحيات الهليكوبتر في ولاية ياراكوي شمال غربي البلاد: "إنه تعاون بين شريكين استراتيجيين، روسيا وفنزويلا. نُريد أن تكون لدينا علاقات تعاون مع الولايات المتحدة، لكن بما أننا لسنا عبيداً، لم نتمكن من ذلك".

ونددت الولايات المتحدة، الجمعة، مرة جديدة بوصول عسكريين روس إلى فنزويلا، مؤكدة من جديد عزمها على الدفاع عن مصالحها ومصالح "شركائها" في المنطقة.

وارتفعت حدة التوتر منذ أيام بين واشنطن، التي تعترف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيساً بالوكالة لفنزويلا وتطالب برحيل نيكولاس مادورو، وموسكو التي تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لـ"انقلاب" في هذا البلد الذي يحتوي على احتياطات نفطية هائلة.

وطالبت روسيا الخميس ترمب بـ"احترامها" وعدم التدخل بعلاقاتها مع كاراكاس.

كما أكد مستشار ترمب للأمن القومي، جون بولتون، أن "الحكومة (الأميركية) تدين بشدة استخدام نيكولاس مادورو لعسكريين أجانب من أجل محاولة البقاء في السلطة، خصوصاً استقدام عسكريين روس وعتاد روسي إلى فنزويلا".

تدريب طياري الهليكوبتر

وافتتحت روسيا، الجمعة، في فنزويلا مركزاً للتدريب العسكري لطياري الهليكوبتر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن شركة "روسوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية المكلفة مبيعات الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الشركة، فياتشيسلاف دافيدنكو، لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، إن "قدرات هذا المركز ستمكن الطيارين الفنزويليين من الحصول على تدريب كامل على تشغيل واستخدام طائرات الهليكوبتر من طراز مي-17 في-5 و مي-35 إم و مي-26 تي، في ظروف مشابهة للواقع".

ولفت دافيدنكو إلى أن حفل الافتتاح نظم الجمعة في حضور "اختصاصيين روس وفنزويليين"، من دون أن يقدم تفاصيل في شأن موقع المركز.

وأضاف أن هذا التدريب "سيجعل إعداد الطيارين أكثر أماناً وفاعلية، وسيتيح التوفير إلى حد كبير في كلفة تدريبهم"، مشيراً إلى أن هناك جنوداً فنزويليين تلقوا في وقت سابق تدريباً في روسيا على استخدام أجهزة محاكاة الطيران.