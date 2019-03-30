ملتحفا بعلم إنجلترا.. رجل يعرقل القطارات بين لندن وأوروبا

جرى تعليق تشغيل جميع قطارات يوروستار بين لندن والبر الأوروبي في وقت مبكر من السبت، بسبب ما وصفته الشركة بـ"وجود مقتحم على القضبان" في محطة بان بانكراس، وهي محطة يوروستار في لندن.

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وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً، يبدو أنه التحف بعلم إنجلترا، فوق سطح المحطة.

قالت يوروستار إنها علقت جميع الخدمات حتى الساعة 09:45 بالتوقيت المحلي، وحثت المسافرين على إلغاء أو إعادة حجز رحلاتهم. واستؤنفت حركة القطارات صباح السبت.

وقالت شرطة النقل البريطانية إن الرجل الذي يبلغ من العمر 44 عاماً اعتُقل بتهمة الاقتحام وعرقلة عمل السكك الحديد، بسبب قضائه ليلته فوق سطح المحطة.

وكتبت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "تم توقيف رجل عمره 44 عاما صباح اليوم لانتهاكه حرمة ممتلكات وتعطيل سكك حديد، بعد أن أمضى الليل على سطح محطة سانت بانكراس". وأوضح متحدث باسم شرطة النقل أن الرجل كان يلوح بعلم إنجليزي.

وبدأ الحادث مع نهاية نهار شهد تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين لبريكست بلندن، في اليوم الذي كان مقررا أن تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.