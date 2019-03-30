موسكو توضح مجدداً "هدف" العسكريين الروس في فنزويلا

جددت روسيا، السبت، دفاعها عن وصول عسكريين تابعين لها مؤخراً إلى فنزويلا، و"حضت" واشنطن على الكف عن "تهديد" هذا البلد الذي يمر بأزمة سياسية واجتماعية شديدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، "نحض الولايات المتحدة على الكف عن تهديد فنزويلا وخنق اقتصادها ودفعها نحو حرب أهلية عبر الانتهاك الصريح للقانون الدولي".

وأضافت "ندعو كل القوى السياسية الفنزويلية التي تعلي مصلحة وطنها فوق مصلحتها الشخصية إلى التحاور".

وكانت الولايات المتحدة جددت تحذيرها لروسيا، الجمعة، بعد إرسال الأخيرة عسكريين إلى فنزويلا، معبرة عن استعدادها للدفاع عن مصالحها ومصالح "شركائها" في المنطقة.

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وردّت زاخاروفا، الجمعة، بأن "روسيا أشارت بصراحة إلى الهدف من وصول خبرائها إلى كراكاس. الأمر لا يتعلق بـ(وحدة عسكرية)".

وكان الكرملين طلب، الأربعاء، من الرئيس دونالد ترمب عدم "التدخل" في العلاقات الثنائية بين فنزويلا وروسيا، مؤكدا أن الروس موجودون هناك في إطار تنفيذ اتفاقات.

وتوصلت روسيا وفنزويلا في 2011 إلى اتفاق تعاون عسكري ينص على بيع أسلحة روسية لكراكاس، اعتماداً على قرض روسي.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت شركة "روزوبورونو إكسبورت" الروسية العامة لتصدير السلاح، أنها أقامت مركز تدريب لطياري المروحيات العسكرية في فنزويلا.

وقال متحدث باسم الشركة إن فنزويلا سبق أن تلقت "كمية كبيرة من الأسلحة الروسية والتكنولوجيا العسكرية".