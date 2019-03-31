أبو الغيط: إيران وتركيا فاقمتا أزمات العالم العربي

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال القمة العربية التي انطلقت الأحد بكلمة للملك سلمان، على تقديره لجهود السعودية في التعامل مع الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية خلال العام المنصرم.

كما تطرق أبو الغيط إلى الأزمات في المنطقة العربية، معتبراً أن التدخلات الإيرانية والتركية فاقمتها وأطالتها.

وأشار الأمين العام إلى "معاناة الشعوب العربية في مناطق كثيرة من الإرهاب"، موضحاً أن "الأمن القومي العربي تعرض لأشرس التحديات في التاريخ المعاصر"، ومنها التدخلات الخارجية وخاصة من جانب تركيا وإيران.

وتابع قائلاً: "لا نقبل أن تكون لدول إقليمية بؤر في منطقتنا العربية".

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وأوضح أنه من "غير المقبول تدخل قوى خارجية في المنطقة العربية بما يعكس أطماعا إمبراطورية قديمة". وقال إن المواجهة تكون عبر "الاستقواء بالمظلة العربية ضد التدخلات الإقليمية".

كما شدد على أنه "لا غالب في الحروب الأهلية" التي تجتاح بعض الدول العربية، مضيفاً أن "الأمن القومي العربي وحدة غير قابلة للتجزئة".

وحول الجولان السورية المحتلة، قال: "الاحتلال الإسرائيلي يحاول تثبيت الواقع وقضم الأراضي"، مشيراً إلى أن "الإعلان الأميركي حول الجولان مناف لكل الأعراف الدولية".