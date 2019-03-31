أمير قطر ينسحب من القمة العربية احتجاجا على انتقاد تركيا

رصدت الكاميرات، الأحد، لحظة مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له قاعة الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في تونس.

وغادر أمير قطر الجلسة الافتتاحية للقمة دون أن يلقي كلمة، وخرج من القاعة خلال خطاب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

ولم تصدر العاصمة القطرية الدوحة، بياناً عن سبب خروج أمير قطر المفاجئ من القمة قبل إلقاء كلمته أمام القمة، ومغادرته تونس.

من جهتها، أفادت مواقع مقربة من قطر بأن الشيخ تميم خرج من القمة احتجاجاً على انتقاد أمين عام جامعة الدول العربية لتدخلات تركيا في شؤون المنطقة.

وانطلقت القمة العربية في دورتها الثلاثين، الأحد، في تونس، بمشاركة واسعة من الزعماء والقادة العرب.