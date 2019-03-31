بعد إغلاق أسبوع.. إسرائيل تعيد فتح معبري غزة

أعادت إسرائيل فتح المعبرين مع غزة، الأحد، بعد إغلاقهما حوالي أسبوع في أعقاب سقوط صاروخ من القطاع على إسرائيل، وفق مسؤولة.

وقالت المتحدثة باسم وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية، المشرفة على المعابر، لوكالة فرانس برس، إنه أعيد فتح معبر بيت حانون (إيريز) المخصص لعبور الأشخاص ومعبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) المخصص لمرور البضائع، الأحد، بعد إغلاقهما الاثنين إثر سقوط صاروخ أطلق من القطاع على منزل وسط إسرائيل، متسبباً بإصابة 7 أشخاص بجروح.

ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد لغزة، حيث يتم من خلاله إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن دباباته قصفت فجر الأحد مواقع عسكرية لحركة حماس في قطاع غزة رداً على 5 صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه إسرائيل دون أن تسفر عن إصابات.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على تويتر إن "خمسة صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل".

كما ذكر في تغريدة ثانية أنه "رداً على الصواريخ التي أطلقت من غزة على إسرائيل في وقت سابق من الليلة، قصفت دبابات الجيش عدداً من المواقع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة".

وأتى هذا التصعيد بعيد ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أكثر من 300 آخرين بنيران الاحتلال قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، حيث احتشد عشرات آلاف الفلسطينيين على طول السياج الحدودي في الذكرى السنوية الأولى لبدء "مسيرات العودة".