اعتقال قيادات المعارضة عشية الانتخابات التركية

البطالة في ارتفاع وتكلفة المعيشة تنفجر وقيمة العملة في انخفاض. ومع ذلك، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفضل التحدث عن قضايا أخرى قبل الانتخابات المحلية اليوم الأحد، على ما أفادت صحيفة "دي تسايت" الألمانية.

وعندما انتقد زعيم المعارضة، كمال كولوغداروغلو، مؤخراً السياسة الاقتصادية للحكومة، زجره أردوغان قائلا إن السياسة الاقتصادية ليست من اختصاص البلديات. إلا إذا كان الناخبون يرون الشيء ذاته فهو أمر مشكوك فيه. ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن حالة الاقتصاد تظل القضية رقم واحد بالنسبة للأتراك.

وقبيل الانتخابات المحلية في تركيا، اعتقلت السلطات مرشحي حزب المعارضة. HDP وقال الحزب الموالي للأكراد إن 53عضوا احتجزوا الليلة الماضية في اسطنبول.

وقالت ديميرورن (وكالة أنباء تركية خاصة)، إن شرطة مكافحة الإرهاب أغارت على عدة أحياء في اسطنبول. لطالما اتهمت الحكومة الحزب اليساري بمطالبة حقوق الأقلية الكردية ذات العلاقة مع الأكراد المسلحين.

ويوجد حاليا عشرة نواب و40 رئيس بلدية وآلاف النشطاء في السجن. ويصف الرئيس رجب طيب أردوغان أعضاء الحزب (HDP)"بعشاق الإرهاب".

وأضافت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن معدل التضخم ارتفع إلى 20%. ولأول مرة منذ 10 سنوات، تصبح البلاد في حالة ركود.

فالوضع الاقتصادي لم يكن قاتما للغاية لفترة طويلة. وتدل العديد من المؤشرات على أن الأمور ستزداد سوءا بعد الانتخابات.

ولهذا السبب كان أردوغان حريصاً على القيام بحملات لإثارة قضايا أخرى. فتحدث عن تحويل آيا صوفيا في اسطنبول من متحف إلى مسجد. كما انهال بالتوبيخ على النساء اللاتي زعم أنهن أهن الإسلام أثناء عرض للنساء. واستحضر مرارا وتكرارا خطر الانقسام في تركيا، حتى إنه استغل الاغتيال العنصري لمسجد في نيوزيلندا لزيادة الشعور بالتهديد.

وانتقدت المعارضة أردوغان بسبب هذه الحملة الانتخابية. وقال كولوغداروغلو منتقدا، فبدلا من شرح كيف سيتعامل مع المشاكل الاقتصادية، جعل الانتخابات تتمحور حول مسألة "البقاء الوطني".

ويتساءل العديد من ناخبي أردوغان السابقين عن سبب تضاعف الدين العام على مدى السنوات السبع عشر الماضية، بينما يضطر المواطنون إلى الاصطفاف لشراء الخضروات الرخيصة، على حد قول كولوغداروغلو.

ويعزف زعيم المعارضة على وتر طوابير الانتظار أمام أكشاك المدينة. حيث يبيع هؤلاء في الأماكن العامة الطماطم والبطاطا والبصل بأسعار مدعومة منذ شهر فبراير في اسطنبول وأنقرة. بالنسبة لإردوغان، تمثل الأكشاك الإجابة على "إرهابيي الخضراوات" والمضاربين الآخرين. فقد اكتشف أنها هي المسؤولة عن زيادة أسعارالمواد الغذائية. أما بالنسبة للمعارضة، فإن الأكشاك هي ببساطة مؤشر على الأزمة الاقتصادية.

أنصار حزب العدالة والتنمية خائفون

وحذر الاقتصاديون منذ فترة طويلة من ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد التركي. فقد تم تمويل العديد من الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة بضمانات القروض الحكومية، كما أن قطاع البناء والإنشاءات تديره أموال الدولة. وعلى الرغم من كل الاضطرابات السياسية بعد محاولة الانقلاب، فقد نما الاقتصاد بنسبة 7.4 في المئة في عام 2017. لكن حتى ذلك الحين كان من المتوقع أن يستمر العمل بشكل وهمي فقط من خلال التخفيضات الضريبية والاستثمار الحكومي.

وعندما أعلن أردوغان أنه يريد وضع السياسة النقدية تحت سيطرته قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو 2018، أصبح المستثمرون الأجانب متوترين. بالإضافة إلى ذلك، أثار الرئيس الغضب عندما وصف معدلات الفائدة بأنها "أدوات استغلال" وتجرأ على النظرية القائلة بأنه يمكن مكافحة التضخم المرتفع عن طريق خفض أسعار الفائدة. لقد صدمت تصريحات أردوغان العديد من المستثمرين الذين كانوا يحترمون حزبه منذ فترة طويلة بسبب سياساتهم السوقية الليبرالية.

وبعد انتصاره المتجدد في الانتخابات، أدى تعيين أردوغان لصهره بيرات البيرق الذي يفتقر إلى الخبرة إلى حد كبير وزيرا للمالية والاقتصاد، إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية. وفي أغسطس فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيرا عقوبات على تركيا بسبب احتجاز قسيس أميركي. وفي غضون ساعات هوت الليرة في انحدار شديد.

وعلى الرغم من تمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في العملة في سبتمبر مع تأجيل حازم لرفع أسعار الفائدة؛ إلا أن الليرة بقيت ضعيفة. وبالنسبة للعديد من الشركات ذات الديون المرتفعة بالدولار أو اليورو، فقد أصبح من الصعب استخدام قروضها الأجنبية. كان على المئات التقدم بطلب للحصول على حماية من الإفلاس. وفي الوقت نفسه أصبحت واردات الوقود والسلع الهامة الأخرى أكثر تكلفة. وفي أكتوبر، ارتفع التضخم إلى 25 في المئة.

وينظر العديد من الأتراك إلى الأزمة الاقتصادية خلال فصل الصيف باعتبارها تطورا لا يهمهم. أما الآن فإنهم يصادفون زيادة في الأسعار بشكل مباشر للغاية. وارتفع معدل البطالة إلى 13.5 في المئة في ديسمبر و24.5 في المئة بين الشباب. وتبعا لذلك، وصف 33 في المئة من الأتراك في مارس في استطلاع أجرته جامعة قادرهاس الوضع الاقتصادي بأنه أكبر مشكلة في البلاد. فقط ثلاثة في المئة ذكروا موضوع الأمن.

انهيار الليرة يزعج المستثمرين

أظهر انهيار الليرة المفاجئ في الأسبوع الماضي توتر الأسواق المالية. ويبدو أن المشغلين قلقون من أن البنك المركزي كان يحاول دعم العملة بشكل وهمي. عندما صعبت البنوك التركية على المستثمرين الأجانب بيع الليرة، مما ساهم في استقرار توجههم نتيجة لذلك. لكنها عززت افتراض أن الحكومة تتدخل في السوق لتفادي تجدد أزمة الليرة قبل فترة وجيزة من الانتخابات.

كالعادة، تحدث أردوغان عن "التلاعب" وهمس بالمؤامرة الغربية "لوضع" تركيا في الزاوية. ووعد وزير الشؤون الاقتصادية البيرق في الوقت نفسه بـ "التطبيع" بعد الانتخابات وأعلن عن "إصلاحات هيكلية". ولكن عددا ليس بالقليل من الأتراك يتساءلون عمن أو ما الذي يمنع مثل هذه الإصلاحات بالفعل. فقد شغل أردوغان كل الصلاحيات اللازمة منذ إدخال النظام الرئاسي في العام الماضي.

ولقد أظهرت الانتخابات الماضية في المجتمع التركي المستقطب بين العلمانيين والدينيين والأتراك والأكراد، أن المصالح وليس الهوية هي التي تحدد سلوك التصويت. وقد فعل أردوغان ما بوسعه في الحملة الانتخابية للبقاء في هذا الاستقطاب.