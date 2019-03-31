عباس: "نتطلع إليكم لنصرة فلسطين"

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، أن الفلسطينيين يتطلعون للزعماء العرب لنصرة القضية الفلسطينية.

وقال عباس، في كلمته بافتتاح القمة العربية بتونس: "نتطلع إليكم لنصرة فلسطين.. قضية العرب الأولى".

كما انتقد الدعم الأميركي لإسرائيل قائلاً: "ما تشهده فلسطين من ممارسات قمعية ونشاطات استيطانية وخنق للاقتصاد الفلسطيني ومواصلة إسرائيل لسياستها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف: "في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف" لرعاية المفاوضات.

وشهدت تونس، الأحد، انطلاق أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين بحضور عدد كبير من الزعماء العرب.

وركزت القمة على عدد من القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية، والاعتراف الأميركي بالجولان، إضافة إلى تدخل إيران، والأوضاع في كل من العراق وليبيا واليمن.