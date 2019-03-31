قصف إسرائيلي على غزة بعد سبت دامٍ.. ومصر تهدئ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دباباته قصفت فجر الأحد "مواقع عسكرية لحركة حماس" في قطاع غزة ردّاً على خمسة صواريخ أطلقت من القطاع الفلسطيني باتجاه الدولة العبرية من دون أن تسفر عن إصابات.

وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنّ "خمسة صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل"، بعد أن قتلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين خلال قمعها مسيرات سلمية خرجت قرب السياج الحدودي للقطاع.

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وأضاف في تغريدة ثانية أنه "ردّاً على الصواريخ التي أطلقت من غزة على إسرائيل في وقت سابق من الليلة، قصفت دبابات الجيش عدداً من المواقع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة".

في المقابل، أفاد مراسل العربية بأن الوفد المصري، الموجود في غزة، طلب من الجانبين احتواء الموقف، ومن إسرائيل فتح المعابر. وأضاف أن اسرائيل أعادت فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، المغلق منذ بدء جولة التصعيد الأخيرة، ورغم تبادل القصف فجر الأحد.

مسيرات العودة

وأتى هذا التصعيد بعيد ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أكثر من 300 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود بين غزة وإسرائيل حيث احتشد عشرات آلاف الفلسطينيين على طول السياج الحدودي في الذكرى السنوية الأولى لبدء "مسيرات العودة".

وتزامنت الاحتجاجات مع إعلان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وزار وفد أمني مصري مخيم العودة شرق مدينة غزة، وتفقد الأوضاع قبل مغادرته المكان.

وكان الجيش الإسرائيلي حشد عشرات المدرعات على طول الحدود، ووضع عشرات القناصة على أهبة الاستعداد.

وتزامن ذلك مع "يوم الأرض" الذي يتم إحياؤه سنوياً في 30 آذار/مارس في ذكرى مقتل ستة من فلسطينيي الداخل على أيدي الشرطة الإسرائيلية خلال تظاهرات خرجت عام 1976 احتجاجاً على مصادرة أراض.