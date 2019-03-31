كوريا الشمالية تدعو إلى تحقيق في هجوم على سفارة مدريد

أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أنها تريد إجراء تحقيق في هجوم على سفارتها في إسبانيا الشهر الماضي، ووصفته بأنه "هجوم إرهابي خطير" وعمل من أعمال الابتزاز ينتهك القانون الدولي.

ووقع الحادث قبل القمة الثانية للرئيس دونالد ترمب مع الزعيم كيم يونغ أون في هانوي يومي 27 و 28 فبراير/ شباط.

وأعلنت مجموعة غامضة تطالب بالإطاحة بنظام كوريا الشمالية مسؤوليتها عنه.

ونقلت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن الاقتحام غير القانوني للبعثة الدبلوماسية واحتلالها وعمل من أعمال الابتزاز، يعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة الدولة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، وينبغي التسامح مع نوع من هذه الأعمال".

وأشارت أنباء إلى أن المجموعة المسلحة عذبت الموظفين وسرقت معدات الاتصالات.

وينتمي الأشخاص العشرة الذين زُعم أنهم داهموا السفارة في مدريد إلى منظمة منشقة غامضة تصف نفسها بأنها حكومة في المنفى مكرسة لإسقاط أسرة كيم الحاكمة.

وزعيم المتسللين إلى السفارة ناشط في مجال حقوق الإنسان تلقى تعليمه في جامعة بيل الأميركية، وسُجن ذات مرة في الصين أثناء محاولته إنقاذ هاربين كوريين شماليين كانوا يختبئون هناك، وفقًا لما ذكره نشطاء ومنشقون.