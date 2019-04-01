إسرائيل تقر أوسع مساحة لصيادي غزة منذ سنوات

خففت إسرائيل، الاثنين، القيود المفروضة على الصيادين قبالة قطاع غزة المحاصر بتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلاً بحرياً في البحر الأبيض المتوسط، وهي أكبر مساحة تسمح إسرائيل للصيادين بالوصول لها منذ سنوات.

وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على المعابر إنه "تم توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة إلى حد أقصى يبلغ 15 ميلا بحريا" (28 كيلومترا).

وذكرت المتحدثة باسم "غيشا"، وهي منظمة غير حكومية تراقب القيود المفروضة على غزة، ميريام مرمور "إن المساحة هي الأكبر التي سمحت بها إسرائيل منذ سنوات".

لكنها أشارت إلى أن هذه المساحة أقل بعشرين ميلا بحريا من تلك التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية أوسلو في تسعينيات القرن الماضي.

ولم تفصح وحدة وزارة الدفاع عن المناطق التي سيتم توسيع مساحة الصيد فيها. وكانت إسرائيل وسعت في السابق مساحة الصيد في مناطق محددة دون أخرى.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، نزار عياش، إن قرار التوسيع يشمل "مساحة ستة أميال من شمال القطاع حتى ميناء غزة، وفي وسط القطاع 12 ميلا، ثم 15 ميلا حتى حدود مصر برفح".

ووصف عياش القرار بـ"المفيد" للصيادين الذين سيكون في إمكانهم العثور على كميات أكبر من الأسماك المتنوعة.

وتراوحت مساحة الصيد المسموح للغزيين بالوصول لها مؤخرا بين ثلاثة أميال و12 ميلا بحريا في مناطق معينة.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة، انخفض عدد الصيادين في غزة من حوالي 10000 صياد في عام 2000 إلى 3700 صياد مسجلين رسميا، منهم 2000 صياد فقط ما زالوا يقومون بالصيد بشكل يومي.

وصرح مسؤول في حركة حماس بأن "توسيع مساحة الصيد من الخطوات الأولى التي يتم تنفيذها من جانب الاحتلال في إطار التفاهمات التي توصل إليها الوفد الأمني المصري".

وأضاف "نتوقع وصول الوفد خلال يومين لإطلاعنا على نتائج مناقشاته مع الاحتلال الإسرائيلي للجداول الزمنية لتطبيق التفاهمات".

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد إعلان مسؤولين في الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على طول السياج الحدودي.

وأعادت إسرائيل، الأحد، فتح معبري قطاع غزة بعد 6 أيام على إغلاقهما في أعقاب إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على إسرائيل، تسببّ بإصابة 7 أشخاص بجروح.

وردت إسرائيل بقصف مواقع لحماس في أنحاء متفرقة من القطاع، وإغلاق المعابر والبحر أمام الصيادين.