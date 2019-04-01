البشير يدعو القوى السياسية لاستيعاب الشباب

أكد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، اليوم الاثنين، أن هناك قرارات وتدابير ستصدر خلال أيام من أجل تعزيز الحوار السوداني.

وتابع البشير في كلمته أن وثيقة الحوار الوطني المتفق عليها هي المرجعية الأساسية.

ودعا إلى حوار شامل في مؤتمر جامع يضم الأطراف كافة.

موضوع يهمك قالت وكالة السودان للأنباء إن الشرطة السودانية فرقت "تجمعات غير مشروعة" في ولاية الخرطوم وبعض المدن في ولايات أخرى اليوم... الشرطة السودانية تفرق "تجمعات" بالغاز المسيل للدموع العرب و العالم

ودعا أيضا كافة القوى السياسية لطرح أفكارها لاستيعات الشباب.

وأعلن البشير أنه وجه الحكومة إلى العمل على إصلاح مؤسسات الدولة، منوّها إلى أن الحكومة ملتزمة بمحاسبة الفساد والفاسدين.

وكانت قوات الأمن السودانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات جرت في الخرطوم وأم درمان.

وتجمّع سودانيون في وسط أم درمان وفي حي آخر من المدينة هاتفين شعار الحركة الاحتجاجية "حرية سلام وعدالة"، لكن قوات مكافحة الشغب سارعت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي الخرطوم، تجمّع متظاهرون في حي بوري، نقطة التجمّع المعتادة للحركة الاحتجاجية منذ انطلاق التظاهرات.

وأفاد شهود أنهم رأوا متظاهرين في سوق الخضر في جنوب العاصمة الخرطوم.

وقال شاهد عيان طلب عدم كشف هويته، إن شرطة مكافحة الشغب انتشرت في حي بوري لاحتواء التظاهرة.