الشرطة السودانية تفرق "تجمعات" بالغاز المسيل للدموع

قالت وكالة السودان للأنباء إن الشرطة السودانية فرقت "تجمعات غير مشروعة" في ولاية الخرطوم وبعض المدن في ولايات أخرى اليوم الأحد.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول.

واندلعت المظاهرات في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

وقال المتحدث باسم الشرطة هاشم علي عبد الرحيم "هذه التجمهرات غير المشروعة تعاملت معها الشرطة وفرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما تلقت الشرطة بولاية الخرطوم بلاغات بوقوع إصابات وسط المواطنين والشرطة".

وذكرت الوكالة أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المحتجين وتقدمت ببلاغات ضدهم بموجب القانون الجنائي وأمر الطوارئ.

ويواجه حكم البشير منذ كانون الأول/ديسمبر تظاهرات تخللتها صدامات دامية، دفعته إلى فرض حالة طوارئ لمدة عام في مسعى لمنع الاحتجاجات.

وحل البشير الحكومات على المستوى الاتحادي والولايات، وعيّن 16 عسكرياً واثنين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18.

وأمر البشير كذلك بإنشاء محاكم طوارئ خاصة لمحاكمة منتهكي حالة الطوارئ.