تركيا: مستمرون في دعم حليفنا مادورو

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا تقف إلى جانب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتقدم له دعمها المستمر، كما تنوي تعميق التعاون مع فنزويلا "في كل المجالات" على الرغم من الضغط الأميركي.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الاثنين في أنقرة مع وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا: "فنزويلا دولة مستقلة وكذلك تركيا، ونحن مستعدون دائماً للوقوف إلى جانب الدول التي ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية أو تجارية معنا".

موضوع يهمك أكد مسؤول في الحزب الحاكم في تركيا الاثنين أنهم سيطعنون بفرز الأصوات في الانتخابات البلدية للعاصمة أنقرة. وأوضح فاتح... أردوغان يعترف بخسارة أنقرة.. وحزبه يلوح بالطعن العرب و العالم

وتساءل الوزير التركي قائلاً:" لماذا تفرض الولايات المتحدة الأميركية سياسات معينة وتعتبر نفسها الأحق بحكم العالم؟".

من جهته، انتقد خورخي أرياسا العقوبات الأميركية على فنزويلا التي استهدفت أيضاً تجارة الذهب في البلاد. وقال إن تركيا وفنزويلا "ستعملان باستمرار" على إيجاد سبل بديلة لزيادة التجارة.