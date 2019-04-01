مجموعة أوروبية: تركيا فرضت قيودا على حرية التعبير

انتقدت مجموعة أوروبية تراقب الانتخابات المحلية في تركيا، الاثنين، قيودا على حرية تعبير المواطنين والصحافيين، بعد يوم من الانتخابات المحلية التي يبدو أن الناخبين ألحقوا فيها بالحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان هزائم في مدن كبرى.

وتحدث أندرو دوسون، رئيس بعثة المراقبة، التي يقوم بها كونغرس السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، عن حاجة المواطنين للتعبير عن آرائهم دون خوف من رد انتقامي من جانب الحكومة.

ومُني أردوغان بانتكاسة قاسية في الانتخابات المحلية، الأحد، إذ فقد حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة لأول مرة منذ تأسيس الحزب عام 2001، وبدا أنه اعترف بالهزيمة في اسطنبول أكبر مدن تركيا.

ويبدو أن لقاءات أردوغان الجماهيرية والتغطية الإعلامية الكبيرة الداعمة لم يتغلبا على مخاوف كثير من الناخبين من انزلاق تركيا صوب كساد اقتصادي بعد أزمة العملة العام الماضي.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، الاثنين، إن مرشح حزب الشعب الجمهوري يتقدم في منصب رئيس بلدية اسطنبول على مرشح حزب العدالة والتنمية بنحو 28 ألف صوت.

وأعلن أردوغان صباح الاثنين أن الحزب سيطعن على النتائج إذا لزم الأمر.