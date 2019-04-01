محكمة باكستانية تأمر مشرف بالمثول في قضية خيانة

أمرت المحكمة العليا في باكستان، الحاكم العسكري السابق للبلاد، برويز مشرف، بالمثول أمام محكمة خاصة للنظر في قضية خيانة مقامة ضده، وإلا سيسقط حقه في الدفاع عن نفسه.

وقالت المحكمة العليا، الاثنين، إنها أعطت الجنرال مشرف فرصة أخيرة للمثول أمام المحكمة طواعية.

وأضافت أنها اتخذت قرارها بناء على التماس قدمه المحامي، توفيق آصف.

ووجهت اتهامات لمشرف عام 2014، وغادر باكستان عام 2016 لتلقي العلاج ولم يعد إلى البلاد منذ ذلك الحين.

وأقيمت دعوى الخيانة العظمى ضد مشرف من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، متهمة الحاكم العسكري بالخيانة لفرضه حال الطوارئ عام 2007.

وأطاح مشرف بحكومة شريف عام 1999 في انقلاب أبيض، غير دموي.