يونكر لبريطانيا: صبر الاتحاد الأوروبي نفد

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مساء الأحد، أن الاتحاد الأوروبي أظهر "الكثير من الصبر" حيال البريطانيين في ملف بريكست، إلا أن هذا الصبر "ينفد".

وقال يونكر خلال برنامج على شبكة "راي 1" الإيطالية: "تحلينا بكثير من الصبر مع أصدقائنا البريطانيين، لكن حتى الصبر ينفد. أود أن تتوصل بريطانيا خلال ساعات أو أيام إلى اتفاق حول المسار الواجب اتباعه". وأضاف "إلى اليوم، نعرف ما الذي يرفضه البرلمان، لكننا لا نعرف ما الذي يوافق عليه".

ولدى سؤاله عن احتمال تنظيم استفتاء جديد، قال يونكر: "إنها مسألة لا تعني سوى البريطانيين وحدهم، عليهم أن يقرروا أي أدوات سيستخدمون من أجل إتمام هذه الآلية".

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يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية قد تواجه خيبات جديدة تتعلق باتفاق بريكست. فقد رجحت مصادر بريطانية، الأحد، استقالة عدد من وزراء حكومتها في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن #تيريزا_ماي تواجه خطر استقالة كبار الوزراء من المؤيدين والمعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بناء على المسار الذي ستسلكه في الأيام المقبلة.

وسيستقيل 6 وزراء على الأقل من المؤيدين للاتحاد الأوروبي إذا اتجهت إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في حين سيستقيل الوزراء المؤيدون للخروج إذا دعمت اتحادا جمركيا مع الاتحاد الأوروبي أو سعت إلى تأجيل الخروج.

ورفض النواب البريطانيون، الجمعة، للمرة الثالثة، اتفاق #بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من احتمالات خروج بريطانيا من التكتل "بدون اتفاق" أو تأجيل العملية برمتها لفترة طويلة.