إسرائيل تعتقل القيادي في حماس حسن يوسف في الضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية وعضو المجلس التشريعي حسن يوسف، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة وكالة "فرانس برس".

ونفذ الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت 10 فلسطينيين، بحسب النادي الذي يتابع أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

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وقالت سراحنة إن يوسف (64 عاما) سبق أن اعتُقل عشرات المرات، وأمضى ما مجموعه 20 عاما تقريبا في السجون الإسرائيلية.

وأطلق سراحه في المرة الأخيرة في أواخر العام 2018 بعد أن أمضى عشرة أشهر في الاعتقال الإداري.

وشغل يوسف أكثر من مرة منصب الناطق باسم حركة حماس في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلا عن الحركة.

وكان يوسف بين قادة الحركة الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية عام 1992، فأمضى هناك عاما كاملا.