بعد الخسارة.. الحزب الحاكم يتقدم بطعون في اسطنبول

قال رئيس حزب العدالة والتنمية في اسطنبول بيرم شِن أوجاق، إن حزبه قدم اعتراضات في كل مناطق اسطنبول (39 منطقة) للهيئة العليا للانتخابات، قبل انتهاء مهلة تقديم الطعون ظهيرة اليوم الثلاثاء.

وأمس الاثنين، قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إنه يتوقع تحول نتيجة الانتخابات المحلية في أنقرة لصالحه بعد التقدم بطعون، وذلك بعد أن فازت المعارضة في العاصمة عقب انتخابات البلدية التي أجريت الأحد.

ومُني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتكاسات كبيرة في الانتخابات المحلية مع خسارة حزبه السيطرة على أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001، وكذلك في مدينة اسطنبول.

وفي تصريحات للصحافيين في أنقرة، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية فاتح شاهين، إن الحزب سيطعن في نتائج الانتخابات في كل منطقة من مناطق العاصمة.