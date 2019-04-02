روسيا.. انفجار يضرب المدرسة العسكرية في سان بطرسبرغ

المصدر: سان بطرسبرغ - فرانس برس، دبي - قناة العريبة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط 3 جرحى إثر انفجار في المدرسة العسكرية بمدينة سان بطرسبرغ، شمال غرب روسيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية.

ووقع الحادث من جراء انفجار عبوة يدوية الصنع في الأكاديمية العسكرية.

وفور وقوع الانفجار، فرضت السلطات الروسية إجراءات أمنية مشددة بمحيط الأكاديمية.

وقالت الوزارة في بيان: "انفجرت عبوة ناسفة لم تُحدد طبيعتها بعد في حوالي الساعة 1,30 بعد الظهر (10.30 بتوقيت غرينتش) في سان بطرسبرغ بمكاتب العاملين في مبنى إداري في أكاديمية موزايسكي".

وأضافت الوزارة أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح لكن حياتهم ليست في خطر، وهم يتلقون العلاج.