ماي ستسعى لتأجيل ثان لموعد بريكست

تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا ستسعى لتأجيل آخر لبريكست على أمل الفوز بموافقة البرلمان على اتفاق يتعلق بشروط مغادرتها للاتحاد الأوروبي.

وأضافت ماي بعد اجتماع وزاري لسبع ساعات الثلاثاء أنها ستحاول إجراء مباحثات حزبية مع زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، لكسر جمود البريكست في البرلمان.

يأتي تصريح ماي وسط تزايد القلق بشأن مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل/نيسان. وهو الموعد النهائي الذي منحته الدول المتبقية السبع وعشرين في الكتلة لبريطانيا للمغادرة أو الخروج بخطة جديدة.

وكان النواب في مجلس العموم قد صوتوا ثلاث مرات برفض الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي.