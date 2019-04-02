مقتل 7 في تبادل لإطلاق النار بين باكستان والهند بكشمير

تبادلت القوات الباكستانية والهندية إطلاق النار في إقليم كشمير الذي تتنازعان عليه، ما خلف سبعة قتلى - هم ثلاثة جنود باكستانيين وقروي باكستاني وسيدة وفتاة هنديتان وجندي بالقوات شبه العسكرية الهندية، وفقا لما قاله مسؤولون اليوم الثلاثاء.

هذه من أعلى معدلات الوفاة منذ اندلاع من نشوب أزمة بين الدولتين النوويتين المتنافستين عقب تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 40 جنديا هنديا في الشطر الهندي من كشمير في فبراير/ شباط الماضي.

وقال الجيش الباكستاني اليوم إن القوات الهندية استهدفت مواقع عسكرية تابعة له الليلة الماضية في بلدة راخشاكري الحدودية بالشطر الخاضع لها في كشمير.

وأضاف "بالإضافة للجنود الثلاثة القتلى، أصيب جندي رابع. وقد ردت قواتنا بشكل فعال."

وقال وحيد قريشي، المسؤول بالشرطة الباكستانية، إن القصف الهندي تسبب أيضا في وفاة قروي باكستاني يبلغ من العمر 70 عاما في منطقة نيازا بير مساء الاثنين.

وفي الهند، اتهم الجيش القوات الباكستانية بإطلاق قذائف هاون ورصاصات من أسلحة صغيرة أمس الاثنين على طول الحدود المتنازع عليها، وتحديدا في منطقة بونش بكشمير الهندية.

وذكر أن جنوده انتقموا وردوا على الهجوم الباكستاني.

وقال إم.كيه.سينها، المسؤول بالشرطة الهندية، إن جنديا بالقوات شبه العسكرية، وسيدة، وفتاة قتلوا في الهجوم، كما ـأصيب 18 مدنيا وخمسة جنود.

وقال ان اطلاق النار استؤنف عبر الحدود صباح الثلاثاء بعد هدنة قصيرة.

وبعد أيام من هجوم 14 فبراير شباط الانتحاري في كشمير شنت الهند غارة على باكستان قائلة انها استهدفت مسلحين من جماعة جيش محمد المسلحة ومقرها باكستان والتي كانت قد اعلنت مسؤوليتها عن التفجير.

وردت باكستان قائلة إنها أسقطت طائرتين حربيتين هنديتين، وأسرت طيارا هنديا أطلق سراحه لاحقا وأعيد إلى الهند وسط إشارات على تراجع التوترات. وقالت باكستان إن واشنطن وموسكو وبيجين والرياض ساعدت في تجنب قتال واسع، إلا أن التوترات استمرت. ولاحقا زعمت إسلام آباد أنه لا يوجد أي باكستاني على صلة بالهجوم، وانه لا توجد معسكرات تدريب لجماعة جيش محمد في اراضيها.

أسس الجماعة المسلح الباكستاني مسعود اختر عقب إطلاق سراحه من السجن في الهند في 1999 مقابل 155 رهينة كانوا محتجزين على متن طائرة الخطوط الجوية الهندية التي خطفت في قندهار بأفغانستان. ويعتقد أن اختر مريض للغاية، ويقيم في موقع مجهول.